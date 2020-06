El cineasta colombiano Ciro Guerra, cuyo filme “El abrazo de la serpiente” (2015) que estuvo nominado al Oscar a mejor película de habla no inglesa, calificó como falsas las denuncias de ocho mujeres que lo acusaron de acoso sexual, según un reportaje publicado por la Revista Volcánicas.

“La publicación que se ha hecho hoy en día en la revista virtual Volcánicas, en la que se hacen acusaciones gravísimas en mi contra, es completamente falsa, no he cometido ninguna de las faltas de las que ahí se me acusa”, dijo Guerra en un video divulgado por su equipo de prensa.

Según el texto, siete mujeres denunciaron que el también guionista y productor -responsable de cintas como "Los viajes del viento" y "Pájaros de verano"- las acosó, mientras que una dijo que fue víctima de "abuso sexual".

“No he cometido ninguno de esos crímenes y en vista de la naturaleza y de la gravedad de esas acusaciones no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales para limpiar mi nombre y eso es lo único que puedo hacer, es lo que haré”, añadió Guerra en el video.

Es por ello que pidió a la ciudadanía que espere "a que la justicia revele la verdad en este caso" antes de juzgar.

“Le quiero pedir disculpas a todas las personas que han sido afectadas por este texto, que han tenido que leer estas mentirosas y horrorosas palabras. Tengo la tranquilidad de saber que soy inocente y de que no he cometido ningún crimen, por eso doy la cara con mucho gusto y espero que pronto se conozca toda la verdad”, agregó Guerra.

#NOTICIAS | SOY INOCENTE. El aclamado director de cine #CiroGuerra se defiende de acusaciones de acosos y agresiones sexuales. Anuncia que probará que son mentiras. Pide darle espera a la Justicia.#OasisMagazineCol #Información pic.twitter.com/4uNozon65s — @OasisMagazinecol (@OasisMagazine2) June 25, 2020

DENUNCIAS DE ACOSO Y ABUSO

La Revista Volcánicas señaló que “las agresiones ocurrieron entre los años 2013 y 2019 en tres ciudades colombianas y tres internacionales, durante eventos como el Festival de Cine de Cannes, el Colombian Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena”.

En ese sentido, Volcánicas publicó los testimonios de las denunciantes, algunas de las cuales soportan sus declaraciones en conversaciones de WhatsApp con el propio Guerra, que “siguen un patrón que incluye incómodas conversaciones de índole sexual, invitaciones a su hotel o apartamento, el uso de la fuerza para tocarlas sexualmente, besarlas”.

“También muestran cómo Guerra usa su prestigio profesional para intimidar y establecer relaciones de poder abusivas frente a las agredidas. Los testimonios son el resultado de entrevistas directas que cuentan con grabaciones y chats de soporte que están protegidos por el derecho profesional”, añade el texto.

Según Volcánicas, “las denunciantes no tienen la intención de hacer una denuncia penal porque no quieren pasar por un proceso de revictimización en manos del sistema de justicia, ni por el cuestionamiento ni el escarnio público”.

