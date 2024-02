El pasado jueves, Cinthya Martínez, esposa del fallecido Pedro Suárez-Vértiz, y Patricio Suárez-Vértiz, hermano del reconocido cantante, hicieron una destacada aparición en un programa de espectáculo para hablar sobre el concierto homenaje en honor al vocalista de ‘Arena Hash’, programado para el 16 de febrero en el Estadio San Marcos.

Durante la entrevista, Patricio aseguró que la banda ‘Arena Hash’ se reunirá para participar en el evento, e incluso mencionó la posibilidad de contar con la presencia de Arturo Pomar. Sin embargo, señaló que Christian Meier aún no ha confirmado su participación, aparentemente debido a discrepancias con sus excompañeros de banda.

“Christian está invitado, pero le dejamos la libertad que él decida”, dijo el Patricio a ‘Magaly TV La Firme’.

La conductora del programa, manifestó la importancia de la presencia de Meier en el concierto y compartió su experiencia personal al aceptar la invitación para promocionar el evento, dejando de lado diferencias con algunos personajes de la farándula y mostrando su apoyo.

“Cuando me convocaron me dijeron que iban a estar figuras de la farándula con las que no me llevo bien, dije, ‘no me interesa quién está, porque es este momento Pedro está por encima de nuestras pequeñeces, de nuestros egos’. Creo que lo mismo de pasar con ustedes los Arena, que por un momento olvidar algún tipo de discrepancia. La gente quiere ver a Arena Hash”, comentó.

Por su parte, Cinthya Martínez enfatizó la necesidad de priorizar a Pedro Suárez-Vértiz en este homenaje, destacando su legado artístico y su impacto en la música peruana. “Christian es bienvenido él sabe, no necesita invitación tampoco”, mencionó.

Finalmente, Patricio Suárez-Vértiz aseguró que Christian Meier ha sido invitado al concierto, pero que respetarán su decisión en caso de no participar.









