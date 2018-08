¿Cindy Marino puso nervioso al periodista Christian Hudtwalcker? [VIDEO]

Cindy Marino visitó el programa 'La hora revuelta' y causó revuelo en su reaparición, sobre todo en uno de los conductores, el periodista Christian Hudtwalcker. Incluso, así lo reconoció el propio hombre de prensa al finalizar el programa.

Todo se inició cuando Alan Diez señaló que notaba cierta complicidad y 'miraditas' entre la ex bailarina y el hombre de prensa. Incluso, manifestó que había observado que la charla era muy fluida entre ellos.

"Los dos están que se miran, hablan", expresó Diez sorprendiéndolos. Para entonces, Hudtwalcker decidió alejarse de Marino y ponerse al extremo de la mesa de conducción.

"Cómo huyes. Estás nervioso", agregó Alan Diez. La respuesta de Christian Hudtwalcker no se hizo esperar. "No me puedes estar 'arrochando' constantemente", sostuvo el periodista.

"Yo lo veo a Christian y no lo siento nada nervioso ni intimidado" , añadió Cindy Marino muy sonriente y en defensa de Hudtwalcker. La sorpresa llegaría con la réplica del conductor de Capital.

"Gracias, Cindy... pero la verdad estoy haciendo lo posible para no parecerlo", indicó finalmente.