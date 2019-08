¡Indignada! Cindy Marino abandonó escenario por comentarios machistas de Tony Rosado

Tony Rosado y Cindy Marino protagonizaron un intenso intercambio de palabras en un concierto el Parque Zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos), como parte del 'Happy Fest', según imágenes registradas por el programa 'Magaly TV La Firme'.

Cuando la animadora presentó al líder de la 'Orquesta Internacional' en el evento, este se dirigió a ella como "distinguida dama" en un tono irónico. Ante esto, Marino le recordó al cantante la polémica en la que se vio envuelto por las letras de sus canciones en las que insulta a las mujeres.

"¿Qué se siente ahora tratar a como distinguidas damas a las mujeres y ya no insultarlas o mentarles la madre?", le dijo Cindy al músico, quien negó haber ofendido en algún momento al género femenino.

Luego de discutir por unos minutos con el intérprete de 'Ya te olvidé', Cindy Marino decidió retirarse del escenario y el cantante le pidió no volver volviendo a referirse a ella como "distinguida dama" punzantemente.

"Me voy a retirar por respeto al público", dijo Marino, quien se sintió incómoda por la actitud del intérprete de 'Ya te Olvidé'.

"Te pareces a un distinguida dama, ¿vienes a animar o a insultar al pueblo? No te he dicho nada malo. Palmas para la distinguida dama y ya no subas por favor", contestó Rosado.