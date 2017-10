Cindy Díaz: "Es la tercera vez que tengo una película que va camino al premio Oscar"

¿Cómo te sientes en tu regreso al teatro con la obra 'Savia'? ¿Cuál es tu personaje?



Estoy muy feliz. Luego de tres años, regreso con fuerza a las tablas con la gran obra Savia y con un papel que se merece todo. Para mí, es un reto como actriz por la proyección, voz, cuerpo y presencia de mi personaje, que se llama María Josefa, quien es la líder de dos mujeres de la etnia Murui... La puesta en escena va desde jueves a domingo en el teatro La Plaza, Miraflores.

¿Qué te pareció que la película Rosa Chumbe esté preseleccionada al Oscar?



¡Feliz!, porque es la tercera vez que tengo una película que va camino al premio Oscar. Son tres lindas coincidencias en este momento y le mando todas mis energías a la cinta. Es un camino difícil, largo, pero vamos con mucha fe. ¿Mis expectativas? Espero que sea vista y que al jurado le agrade ver la película. Valoro mucho que haya durado más de dos meses en cartelera.

¿Tienes planes para volver a trabajar en Colombia? ¿Qué otras propuestas tienes?



¿Colombia? No se sabe aún. No sé qué será de mi vida después del teatro, pero confío, porque para mí es una bendición cada proyecto en el que he participado. Considero y agradezco haber tenido una carrera donde tuve proyectos que han sido alabados por la crítica. Esperaré con mucha paciencia, porque sé que el siguiente proyecto que haré será igual de bueno.