El actor Jamie Dornan, famoso por su papel en la trilogía cinematográfica ‘Cincuenta Sombras de Grey’, experimentó un gran susto durante sus vacaciones en Portugal con amigos. Sufrió una intoxicación con síntomas similares a un paro cardíaco.

Gordon Smart, locutor y amigo de Jamie Dornan relató que al segundo día de vacaciones, luego de haber pasado una jornada de golf, comenzó a sentir un “hormigueo en la mano izquierda y cosquillas en el brazo izquierdo”, señales propias de un infarto, consigna Daily Mail. Una vez ya en el hospital, se dieron cuenta de que Smart tenía una frecuencia cardíaca de 120 mph.

Tras ser estabilizado y dado de alta, Gordon regresó al hotel y encontró a Jamie conectado a un equipo médico. Dornan le dijo a Smart que minutos luego de que él había partido al hospital, estando en el hotel, se le habían entumecido las extremidades y que, después, “apareció” en la parte trasera de una ambulancia.

Los síntomas se atribuyeron a una infección causada por orugas locales que provienen de un pino. Según TMZ, estas orugas tienen pelos venenosos en todo el cuerpo que pueden infectar a los seres humanos. Aunque rara vez generan la muerte.

“Han estado matando perros y provocando ataques al corazón en hombres de cuarenta años”, explicó Smart durante una entrevista en el podcast The Good, the Bad and the Unexpected de la BBC.

Por otro lado, se informó que este incidente tuvo lugar días después de que Jamie Dornan fuera nombrado embajador de la casa de moda española Loewe. Actualmente, se encuentra fuera de peligro, ya que fue visto en París junto a su esposa asistiendo al desfile de modas de Loewe.





