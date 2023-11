¡Dupla dinamita! La cantante peruana Cielo Torres sorprendió a todos sus miles de seguidores al anunciar el próximo lanzamiento de su nuevo tema “Salud de Hermana”, que grabó en compañía de la famosa intérprete mexicana Karol Sevilla.

Esta nueva canción, que es un himno para todas las mujeres, promete convertirte en todo un hit a nivel nacional e internacional.

Cabe precisar que Cielo Torres y Karol Sevilla se conocieron cuando la recordada protagonista de “Soy Luna” estuvo en nuestro país durante varias semanas, debido a su participación en el “Circo de la Chola Chabuca” por Fiestas Patrias.

“Me siento emocionada de haber grabado esta canción junto a una chica tan talentosa como Karol, hablamos mucho de hacer algo junto con el tema musical y finalmente lo pudimos concretar. El estreno del videoclip será este viernes 10 de noviembre a la 1 de la tarde en la plataforma de YouTube”, manifestó la artista nacional.

(Foto: Difusión)

Asimismo, la cantante tacneña se conectó vía zoom con la también actriz mexicana para contar detalles del tema “Salud de Hermana”, que en su letra narra la historia de una mujer que se enamorada de alguien que está muy lejos y que lo difícil que fue superar esta adversidad.

“La letra de la canción es muy emotiva, habla de cuando una mujer se enamora perdidamente de alguien, pero la distancia complica un poco las cosas. A pesar que la chica no quería saber nada del amor, se encuentra ilusionada con este hombre, a quien considera una buena persona y muy diferente a los demás”, agregó Torres.

También destacó que este es un himno para las mujeres, debido a que lo que siempre debe perdurar es la amistad verdadera.

Finalmente, Cielo no dudó en asegurar en que muchas mujeres se van a identificar mucho con la canción y que la distancias no debería ser un impedimento para que una pareja no pueda llevar una relación sólida.

“Muchas mujeres pasan por algo parecido con el amor, siento que muchas de ellas se identificarán con este tema y que se convertirá rápidamente en todo un éxito en las radios y plataformas digitales”, sostuvo.