Cielo Torres dejó su natal Tacna desde muy joven para alcanzar su sueño de ser cantante. Hoy, a sus 38 años, goza de gran popularidad gracias a su perseverancia. Acaba de estrenar “Canciones despechadas”, el primer tema de su próximo disco de composiciones inéditas. Y alista una gira por Colombia, Ecuador y México. El cielo es el límite.

Acabas de estrenar una canción del género regional mexicano.

Sí, se llama “Canciones despechadas”. Es la primera canción de mi primer disco de canciones inéditas. Siento que en este género la musicalidad y las letras son fuertes, con mucha personalidad y empoderamiento. Es un mensaje muy importante que yo vengo buscando hace tiempo. Cuenta con el trabajo del reconocido productor Master Chris, quien impulsó las carreras de Bad Bunny, J Balvin. Él también fue quien me terminó de convencer al 100% de hacer estas canciones.

¿En qué te inspiraste para componer “Canciones despechadas”?

Está inspirada en momentos de desilusión, de traición que pasamos las mujeres. Podemos tener dos resultados: uno es tirarnos al abandono, olvidarnos de todo; y el otro es empoderarnos, hacernos dueñas de nuestra propia vida, empezar a divertirnos y pasarla bien. Nos damos cuenta de que la relación no funcionó, entonces decimos “ok, voy a salir a tomar con mis amigas, voy a conocer más gente y si me provoca amanecer en otra cama, pues amanezco en otra cama”. Se trata de una mujer fuerte, decidida, que toma las riendas de su vida.

¿Te has tirado al abandono?

Sí, muchas veces, creo que a las mujeres nos sucede eso, hormonalmente no nos ayuda mucho nuestro cuerpo porque a veces estamos más emocionales y los artistas tenemos una sensibilidad aún más extrema. A veces nos tiramos al abandono, queremos llorar y no hacer nada y es válido. Por eso digo “una lloradita y a seguir”. El llanto elimina cortisol, que es dañino si está en tu cuerpo mucho tiempo. Llorar no es para débiles, es una manera de sanarnos.

¿Extrañas la actuación?

A veces la extraño mucho. Si más adelante llega algún proyecto que me llame la atención, voy a aceptarlo.

Hace un tiempo, la directora de los premios Heat dijo que si los peruanos seguían sacando covers, nunca iban a internacionalizarse, ¿cuál es tu opinión?

Yo también lo he hecho y, probablemente, en algún momento vuelva a hacerlo. Los artistas peruanos o salseros, específicamente, hemos versionado canciones que ya son conocidas y las hemos traído a nuestro género. Creo que es parte de una estrategia. Es válido porque hay mucho público al que le gusta. El público es el que pide canciones inéditas y cuando le damos canciones inéditas son como las más difíciles de poder convencer. El público peruano es muy exigente.

¿Ha sido difícil abrirte paso en la escena musical limeña siendo de Tacna?

Para mí, significa mucho poder abarcar un territorio al que es difícil de llegar, más siendo provinciana. Llegar a la capital, con muchas personas que quieren lo mismo que tú, no es fácil, pero no es imposible y ese es un mensaje que a mí me gusta darle a las jovencitas que están en provincia y que sienten que no tienen estas oportunidades. Lo entiendo porque me tocó buscarla, el camino fue más largo porque tuve que tocar puerta por puerta hasta llegar a las personas indicadas. Mi familia no tenía los recursos para poder pagar a un profesor de baile o canto. Me tocó salir de mi casa muy joven para buscar posibilidades en Lima. Yo no tengo familia en Lima y tuve que empezar de cero, eso me dio mucha fuerza y personalidad, pero siempre dentro de valores y principios. Es fácil perderse en una ciudad tan grande, con tantas opciones, más malas que buenas. Mi ancla fue mi mamá y mi familia.





Cielo Torres acaba de estrenar un nueva canción (Foto: Javier Zapata)

¿Qué fue lo más difícil de migrar a Lima?

Me costó mucho vivir sola, yo era la engreída de mi casa. Me tocó aprender a administrar el dinero que no sabía cómo hacerlo y por eso muchas veces me quedé sin plata y no tenía qué comer. Me emocionaba y decía “uy, soy millonaria”, y me compraba todo y después me quedaba sin nada y a la semana siguiente no había trabajo y había que esperar. Aprendí a ahorrar, a comer lo que tenía que comer.

¿Está en tus planes ser madre?

No está en mis planes. Me gustan mucho los niños, pero yo he decidido no ser mamá, tampoco puedo decir nada al 100%, porque tú sabes que la vida puede cambiar de un día para otro. Es un tema de responsabilidad, de querer seguir haciendo lo que estoy haciendo, viajar, tener mis proyectos. Es una decisión personal y porque me gusta dormir mucho, entonces no podría criar un niño así (risas). Me dieron la opción de congelar mis óvulos hace unos años, así que lo hice por si acaso.

¿Estás soltera?

Estoy soltera y despechada, por eso salen estas canciones. Es importante vivir este proceso también de separación, porque me ha tocado sufrir, llorar, y sí he llegado a sentir esa sensación de tristeza absoluta, pero ahora ya estoy en este proceso de reconstrucción. Para mí, el despecho es una reconstrucción, es una manera de terapia. Las canciones despechadas son una manera de poder votar la rabia que tienes dentro y empoderarte.

Perdonaste una infidelidad, ¿lo volverías a hacer?

No, nunca más. En una relación perdoné una infidelidad y no me fue nada bien, no fue nada saludable ni para mí ni para mi autoestima ni para mi salud mental. Superarlo me costó mucha terapia. No solo fue perdonar una infidelidad, sino todo un entorno tóxico que me hizo daño.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera?

Ha habido muchos momentos muy difíciles, pero uno de ellos fue al inicio, cuando estaba en la cumbia. Me topé con muchas personas que jugaban con mi deseo de ser artista y en realidad buscaban otra cosa. Yo creo que el acoso hacia las mujeres siempre ha estado presente. Felizmente, no he tenido ningún evento que me haya marcado ni que me haya sucedido específicamente porque me he dado cuenta a tiempo de qué es lo que estaba pasando. Me pasó mucho en la cumbia. Ofrecían todo y a las finales te dabas cuenta de que no era eso.

¿Sientes que la música te ha empoderado?

La música me ha salvado muchísimas veces. He pasado por diferentes relaciones duras, por agresión física estando en pareja. La música siempre me sostiene para seguir adelante. En algún momento fui muy débil y vulnerable cuando estaba aprendiendo a vivir sola. Esa situación hizo que personas malas llegaran a mi vida y terminé creyendo todo lo que me decían. Me tocó pasar por muchos sucesos complicados, pero hoy me sirven para interpretar canciones que me salen desde el alma.









AUTOFICHA

“Entre mis proyectos para este año hay muchos viajes. Empezamos en Colombia, luego viajaré por Ecuador y México, llevando mi nueva producción y la segunda mitad seguiremos trabajando en nueva música. Tengo muchas expectativas”.

“Estoy superfeliz con el viaje a Colombia y nerviosa, ansiosa, vamos a entrar a un territorio muy importante para la música latinoamericana, tengo referentes de este género regional; ya he tenido buenos comentarios de artistas colombianos”.

