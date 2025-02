Cielo Torres alista disco de salsa, ¿juntará a Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt?

Tras su periplo por Disney, Cielo Torres regresó recargada y enfocada en la música. Anunció que este año lanzará un disco de salsa, el cual contará con artistas invitadas.

Entre las colaboraciones, dejó abierta la posibilidad de trabajar con varias de sus colegas femeninas e incluso el poder reunir a Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt en este proyecto musical. Sostuvo que su equipo de trabajo ya se puso en contacto con ambas salseras para hacerles llegar la invitación.

"Me he animado, he sido tan osada de llamar a algunas compañeras para poder hacer una colaboración, he puesto mis velitas para que me acepten. Aún estamos en tratos pero más que todo ya depende de ellas", reveló Cielo, a su salida de la obra teatral ‘Paran Paran Pampam’, el musical que se presenta en la puerta 8 del Parque de Las Leyendas en San Miguel.

La artista destacó que mantiene una relación cordial con todas sus colegas y aseguró que su enfoque está en su carrera musical.

"Debo reconocer que el año pasado hice una amistad más cercana con Yahaira, con quien pude coincidir en Puerto Rico para los Premios Juventud y en los Premios Heat en Punta Cana. Ha sido una cuestión de empatía con ella, pero para mí todas son mis compañeras y si quieren ser mis amigas, estoy con los brazos abiertos", señaló.

Sobre la posibilidad de contar con Yahaira y Daniela, así como con otras figuras en su disco, Torres expresó su entusiasmo y pidió el apoyo del público para que esta colaboración se concrete. "Ustedes tienen que cruzar los dedos y prender las velitas para que eso suceda. Pero la idea es unirnos por la salsa peruana", comentó a la prensa.

¿Qué dijo Cielo Torres sobre Josimar?

Consultada sobre la reciente opinión de Josimar, quien afirmó que prefiere a Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia, Cielo Torres consideró que sus declaraciones no fueron acertadas.

"Hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que damos porque no podemos ponernos de un lado al otro del trabajo de nuestros compañeros. Sabemos que cada uno tiene una lucha diferente. No podemos ponernos a comparar la carrera de artistas y compañeros peruanos, sobre todo de mujeres. Sentí que no debió suceder", opinó la cantante.

