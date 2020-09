La primera película en la que apareció Chuck Norris fue ‘The Wrecking Crew’ (1968), pero no recibió ningún crédito. Sin embargo, en ‘El regreso del dragón’ (1972) sí tuvo un papel protagónico donde encarnó a Colt, rival derrotado por Bruce Lee.

El actor aprendió todos los secretos de las artes marciales, Tang Soo Do y Taekwondo, cuando fue destacado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a Osan, en Corea del Sur, a finales de los años cincuenta. Esta habilidad fue la clave para entrar a Hollywood, años más tarde.

Al no tener muchas oportunidades en el cine a finales de los ochentas, Chuck Norris buscó suerte en la televisión y lo logró. El actor protagonizó la exitosa serie, 'Walker Texas Ranger', programa que tuvo vigencia desde 1993 al 2001.

(Risasinmas.com)

Chuck Norris también ha hecho pública su pasión por la lucha libre. Por ejemplo, en 1999 fue invitado por la WCW, empresa extinta hoy en día, para subirse al ring y compartir experiencia con los luchadores de esta empresa.

Chuck Norris vive alejado del cine. Su última aparición la realizó en la película 'The Expendables 2', en donde compartió roles junto a Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis.

Se supo que en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés), el actor había registrado la patente del juego 'The World According To Chuck Norris' en la categoría Software y Videojuegos para PC y Consolas. Esta hazaña la realizó en julio del año pasado.

Chuck Norris parodió, para la Navidad de 2013, un comercial que había realizado Jean-Claude Van Damme, en donde se le pude ver estirando sus piernas entre dos aviones. Este video fue realizado por la empresa Delov Digital y tuvo más de 200,000 visitas en su primera hora de exhibición.

Norris también es conocido por haber creado el arte marcial, Chun Kuk Do. Este deporte, que al traducirlo quiere decir 'El camino universal', tiene como base al Tang Soo Do y, además, dentro de sus códigos incluye reglas de vida, que el actor dio a la hora de crearlo.

El actor también ha lanzado varias críticas contra el gobierno que sustenta Barack Obama. "Es incapaz de liderar un país porque no sabe tomar decisiones importantes y confrontar a sus opositores", afirmó en declaraciones a ABC.

Pero Chuck Norris ha intervenido en la política en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en 2007 apoyó al ex candidato presidencial, Mike Huckabee. El actor grabó un video, junto a Huckabee, en donde comentaban varios temas de actualidad.

Chuck Norris le dijo al blog WorldNetDaily –en 2006– que todas las bromas que recibe en Internet le parecen divertidas y que no le molestaban en lo absoluto. Incluso, aseguró que lo mantienen en actividad, sin necesidad de realizar un mínimo esfuerzo.

Según el prestigioso portal, Celebirty Net Worth, la fortuna de Chuck Norris es de US$70 millones. Esta página indica que el actor aún genera ingresos, a pesar de haberse alejado del cine en 2012.