Chuck Norris y la batalla más dura que enfrenta: la enfermedad de la mujer que ama

Con 79 años, Chuck Norris enfrenta una de las batallas más difíciles de su vida: la enfermedad de Gena O'Kelly, madre de dos de sus cinco hijos y la mujer que ama.

Pese a que el actor luce invencible en la ficción, en la realidad su gran debilidad es el amor que siente por su pareja, quien sufre, desde hace seis años, no solo los terribles dolores de la artritis, sino también los agravados por una mala praxis durante una resonancia magnética.

Antes de ese examen, responsables de la prueba aplicaron a O'Kelly una inyección de gadolinium, un contrastante metálico muy tóxico que le dañó, según sus expertos, el sistema nervioso y renal.

Ante la necesidad de cuidar y velar por el bien de su amada, Norris lo ha dejado todo de lado e incluso inició una batalla legal que mantenía contra los fabricantes de gadolinium, procedimiento en el que ha gastado una gran cantidad de dinero.

Ahora, Chuck Norris ha invertido aproximadamente dos millones de dólares en tratamientos, y les reclama diez millones a los fabricantes del gadolinium.

"Dejo todo. De ahora en adelante no haré más que mantener viva a Gena. Quiero que siga en el mundo, junto a mí y a nuestros hijos. Mi amor por ella es más fuerte que mi carrera, el dinero, cualquier otra cosa. Está enferma, sufre, y yo seré su custodio y su consuelo", señala a medios internacionales.

LEJOS DEL CINE

Para Norris, "dejar todo" ha implicado alejarse para siempre de Hollywood y de la historia que escribió con los aguerridos personajes que interpretado en la pantalla grande.

"Hace dos años, al volver de un espectáculo de artes marciales en Las Vegas, mi corazón se paró dos veces. ¡Dos infartos! Los médicos me dijeron que el noventa por ciento de los hombres con el mismo cuadro habrían muerto. Tal vez fue una señal del Cielo: no debía morir, porque Gena me necesitaba", asevera.