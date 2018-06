Christopher Uckermann: "Aún me falta un largo camino por recorrer"

¿Qué aprendiste del tiempo en que estuviste en Lima grabando la cinta Soltera codiciada?

Aprendí que cada país tiene su propio lenguaje y que se lleva la comedia a otro ritmo. Aprendí que, como actor, es importante poder viajar y salir de la zona de confort al trabajar a otro ritmo. ¿Si cambió mi visión hacia las mujeres con la película? En realidad, no cambió mi forma de pensar. Es un tema (la soltería) que existe y sucede a nivel global. Me hizo ver que este tema sucede en todas partes por igual.

¿Por qué te sientes más cómodo trabajando como actor en películas y ya no en telenovelas?

El cine siempre ha estado en mí. Como actor, tomas oportunidades, ya que a fin de cuentas es trabajo. Pero tu esencia se va acercando siempre adonde perteneces. Aún me falta un largo camino por recorrer y yo quiero revolucionar. He estado rodando muchos filmes y curiosamente varios de comedia. Quiero irme más al drama y poco a poco se viene. Poder sentirme en la piel de muchos géneros es lo que busco.

¿Extrañas los grandes escenarios que tenías con RBD o eso ya pertenece al pasado?

La verdad, es adonde me lleve Dios. Lo que quiero es dar lo mejor de mí en este camino como artista y poder combinar la música con la actuación de una manera real y honesta. A veces me voy a tocar (un concierto como solista) a uno que otro país, pero es por el amor al arte y no por comercializar. Lo que verán pronto en la pantalla grande son películas en las que actúo y también musicalizo.