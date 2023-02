El actor Christopher Gianotti reveló que pudo llegar hasta la televisión gracias al recordado Ricky Tosso, quien le dio la oportunidad de subir a un escenario para probar suerte.

En una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, Christopher aseguró que no pensaba que Ricky lo tomara en cuenta para dar un show. “Me dijo que nunca me bajara del escenario y así lo hice. Yo trabajaba como mesero en su local en Miraflores, y un día me sorprendió al anunciarme en el show”, contó.

Visiblemente emocionado, el humorista no pudo evitar quebrarse al hablar Ricky Tosso, quien falleció el pasado 11 de setiembre de 2016, después de batallar contra el cáncer. “Fue mi maestro, amigo y padre. Él se paraba y me decía ‘tienes 10 minutos para hacer reír al público porque sino me cag... el show”, comentó.

La pareja de Úrsula Boza reveló que tuvo una conversación con Ricky durante la pandemia, pues no sabía qué rumbo tomar en su vida. “Él estaba conmigo siempre (se queda callado). Me emocioné, esto es producto de Ricky. ¿Me puedes decir qué hacer?’”, recordó el conductor de ‘Preguntas que arden’.