Christina Sandera, compañera de Clint Eastwood durante la última década, ha fallecido a los 61 años, según anunció el actor y director.

“Christina era una mujer encantadora y cariñosa, y la extrañaré mucho”, dijo en un comunicado publicado el jueves por la noche. Ellos se caracterizaron por ser muy reservados sobre su relación, según informa The Hollywood Reporter.

La pareja se conoció cuando ella trabajaba como anfitriona en el Hotel y Restaurante Mission Ranch de Eastwood en Carmel-by-the-Sea, California, y comenzaron a salir en 2014.

Residente de Carmel desde hace mucho tiempo, acompañó al emblemático actor a los Premios Oscar de 2015, cuando American Sniper fue nominada a seis premios Oscar, incluida la mejor película, y en la alfombra roja por Sully (2016), The Mule (2018), The 15:17 to Paris (2018) y Richard Jewell (2019).

Eastwood, de 94 años, se ha casado dos veces: con la modelo Maggie Johnson (se casaron en 1953, se separaron en 1964 y se divorciaron en 1984) y con la presentadora de noticias de televisión Dina Ruiz (desde 1996 hasta su divorcio en 2014).

Sus otras relaciones de larga duración incluyen aquellas con la doble de riesgo Roxanne Tunis, la actriz nominada al Oscar Sondra Locke (fueron pareja de hecho durante 14 años e hicieron cuatro películas juntas), la azafata Jacelyn Reeves y la actriz Frances Fisher (estuvieron juntas durante cinco años e hicieron cuatro películas juntas también).





