El conductor Christian Domínguez se pronunció tras el tenso momento que se vivió en el set de ‘América Hoy’ entre sus compañeras de trabajo y su actual pareja Pamela Franco, quien reclamaba por las constantes bromas que le hacen al cantante de cumbia recordándole a su exnovia, Isabel Acevedo.

El líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ aseguró que su relación se encuentra estable pese a la discusión entre Ethel Pozo, Janet Barboza y Pamela Franco. “Ella no tiene, conmigo, ningún problema, al contrario y siempre lo he dicho, ella nunca se ha incomodado o me ha dicho no vayas al programa porque van hablar de este tema”, señala Domínguez.

Además, señala que lo ocurrido no lo daña emocionalmente porque él sabe separar lo personal de lo profesional. “No me siento entre la espalda y la pared porque es un tema laboral, si yo me sintiera así, o renuncio o me separo”, añadió el presentador de televisión.

¿Qué dijo Pamela Franco?

La cantante señaló que le parecía inapropiado que hicieran comentarios sarcásticos sobre la fidelidad del cumbiambero, con quien lleva tres años de relación.

“Ustedes tienen una gran responsabilidad por estar al frente a las cámaras porque mucha gente cree lo que ustedes dicen. Perdóname Janet, pero yo nunca intervengo en el trabajo de Christian. Este es mi sentir, mi opinión (...) A ver traigan a sus ex, no sean ligeras, hay que ser claras”, declaró Franco.

Tras el incómodo momento, la pareja del cantante decidió irse del set del programa sin presentar su número musical.

