En una reciente entrevista, Christian Thorsen reveló detalles sobre su estado de salud, pues hace unos meses se conoció que el actor está luchando contra el cáncer de próstata.

El recordado ‘Raúl de las Casas’ señaló que está llevando tratamiento médico para sobreponerse a su enfermedad y afirmó que lo complementa con un tratamiento con muérdago.

Thorsen reveló que mantiene un buen ánimo ante la adversidad del cáncer y suele cantar que va sanar para seguir con su tratamiento.

“Yo he escuchado una frase que me parece genial ‘Tú te enfermas, tú te curas’, está en ti, en tu cabeza. Cuando yo iba a terapia, iba escuchando en una radio y cantando que yo me iba a sanar. No sé cuanto me quedará, pero en todo caso estoy bien. Tengo una calidad de vida buena”, dijo en el podcast “Schullerias”.





