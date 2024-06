Tras la confirmación del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, los usuarios de las redes sociales han revivido entrevistas pasadas del cantante tratando de buscar pistas que indiquen desde cuándo Nodal y Cazzu comenzaron a distanciarse.

Uno de los fragmentos que últimamente ha llamado la atención es la entrevista de Christian Nodal en el programa español ‘La Resistencia’, en diciembre de 2023. En este show nocturno, el famoso cantante de música regional mexicana habló de sus proyectos musicales y detalles de su vida privada con Cazzu.

David Broncano, conductor del programa, le preguntó a Nodal cuántas veces había tenido encuentros íntimos con Cazzu en los últimos 60 días.

El mexicano respondió sin reparos, explicando que “ahorita no había nada de nada” porque Cazzu acababa de pasar por una cesárea, recordando que ella dio a luz el pasado 14 de septiembre.

“Es que tengo tres meses ya de que nació mi hija. ¿Tú sabes que una regla después del postparto es de 60 días… No, ya me perdí…? 90 por ahí… Muchos meses, la verdad. Eso está pasando”, explicó el cantante.

Nodal silenció a Cazzu con 3 casas y 9 millones de dólares para su hija | VIDEO

¿Adelantó la herencia? Christian Nodal habría pensado en silenciar a su expareja Cazzu tras iniciar una relación con la cantante Ángela Aguilar. Para ello, se dice que ha invertido muchísimo dinero en tres casas para la artista argentina. Además, depositó 9 millones de dólares en una cuenta bancaria destinada para su hija Inti.

Esta información fue brindada por el medio ‘Chisme No Like’, liderado por los presentadores Elisa Beristain y Javier Ceriani. Para ellos, esto explicaría el escueto comunicado que brindó la argentina hace algunos días. En la publicación, ella señalaba que se encontraba tranquila y que debían parar las notas en las que se le mencionaban a ella y a su expareja.

“La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”, se leía en una parte del comunicado.

Cazzu y Nodal terminaron su relación a pocos meses del nacimiento de su hija Inti (Foto: Christian Nodal / Instagram)

Ceriani fue quien señaló que la fuerte suma sería para ganar el silencio de la trapera: “Nodal le habría puesto a Cazzu y a la nena una cuenta bancaria escalofriante de 9 millones de dólares, que va a manejar Cazzu hasta que la bebé cumpla 18 años”.

“Por eso no va a decir nada, por eso no va a meterse en la relación con Ángela Aguilar”, agregó el periodista, quien también desmintió que se haya dado una boda entre la joven cantante y el autor de ‘Cazzualidades’. Todavía no se ha revelado a cuánto ascenderá la pensión mensual que dará para su hija pequeña.