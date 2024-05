El cantante Christian Nodal ha dejado en shock a sus seguidores al revelar los duros momentos que vivió él y su familia durante el nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con la artista argentina Cazzu.

“El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito”, empezó contando el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ en una entrevista con la conductora Luz García para su podcast Noche de Luz.

Según contó, los signos vitales de su pareja y su pequeña empezaron a debilitarse cuando el médico decidió romper la placenta para inducirla al parto natural, y es que no esperaban que la cabeza de la bebé presionara el cordón umbilical.

“Pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza y la aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezó (a bajar los latidos)”, recordó.

Tras ello, Nodal confiesa que en ese momento sintió que su vida se desmoronaba al pensar que podía perder a su novia y a su bebé.

“Es el peor sentimiento en mi vida”, dijo. “Yo estaba: ‘Dios por favor nunca te pido nada, no me hagas esto... este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola”, confesó.









