Christian Nodal: "De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante"

No fue infiel. No fue infiel. Christian Nodal salió al frente para responder a su expareja Cazzu y reconoció que para él es “difícil” e “incómodo” tener que salir a hablar públicamente del tema, pero dejó en claro que su actual esposa nunca fue su amante.

"De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante", reiteró el cantante de regional mexicano. Lo dijo, horas antes de haberse pronunciado sobre el mismo asunto.

“Todo este proceso ha sido bastante difícil, yo creo que para todos, las familias de todos lados han salido involucradas, o sea gente que no tiene nada que ver ha salido involucrado aquí. Ha sido difícil para la familia de todos, ha sido difícil para todos y qué pena que terminen en cosas así porque, como les digo, no me gusta estar dando de qué hablar a cada rato”, dijo.

Nodal agregó: “Yo soy músico, soy cantante, no me gusta salir a cada rato con chismes y eso, no está en mi poder esas cosas. Yo nunca he hecho una entrevista para hablar de una relación, nadie de las tres personas, y a mí me toca defender la parte de mi esposa, tengo que defender mi parte”.

El artista, quien supera los 11 millones de seguidores en Instagram, insistió en señalar que “nunca hubo infidelidad y ahí están los mensajes”.

"Se le hizo saber a ella ‘ey, yo estoy saliendo con alguien más, saquemos un comunicado porque no quiero que se mezclen las cosas’", insistió.

Cazzu ha aseverado que ella no sabía nada de dicho vínculo y que se sintió engañada.

Christian Nodal y Ángela Aguilar contrajeron matrimonio el 24 de julio de 2024 en una ceremonia íntima en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el estado de Morelos, México. La boda contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, incluyendo al cantante Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, quienes actuaron como testigos.

