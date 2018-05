Christian Meier: "No pienso más en telenovelas"

Christian Meier iniciará en breve las grabaciones de la serie colombiana El general –en donde asume el papel protagónico– y ya no piensa más trabajar en telenovelas .

“Ya no pienso en telenovelas, ya hice bastantes y no es lo que busco, con La malquerida me despedí y después de eso solamente me dedico a películas y series, que eso me tiene muy contento”, declaró el actor a la prensa mexicana.

Meier se abocará a su nuevo proyecto hasta fines de año. “Tengo que viajar a Colombia para empezar la serie y este proyecto me mantendrá ocupado hasta fin de año, así que por el momento toda mi atención está en esta historia, para la que me he documentado mucho, con el fin de entender el trabajo y los ideales de este hombre”, dijo Meier sobre su personaje Óscar Naranjo, actual vicepresidente de Colombia y quien es conocido por su lucha contra el crimen organizado.

“Necesito entender qué hace que un hombre arriesgue la vida de esa forma por sus ideales”, agregó Christian.