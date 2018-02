Christian Meier: “No voy a estar en ¡Asu mare 3!” [ENTREVISTA]

El actor Christian Meier , quien acaba de lanzar su nueva fragancia para mujeres, contó sobre sus proyectos profesionales y descartó su participación en la tercera parte de ' ¡Asu mare!'.

A tus 47 años, ¿qué tan importante es cuidar el aspecto físico, ya que las firmas comerciales te siguen llamando para protagonizar campañas publicitarias?

-¡Claro! Pero siempre con ropa, no me van a llamar para hacer una marca de calzoncillos (risas). Lo que pasa es que sigo trabajando, debe ser eso. Mientras esté vigente cualquier cosa que haga siempre existe la posibilidad de hacer publicidades, pero lo que más debe interesarme es seguir trabajando como persona, seguir produciendo como actor, director y músico.

Precisamente te han llamado para un rol de peso porque interpretarás al vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, en la serie ‘El general’ de la cadena Fox ¿Es complejo hacer un personaje que está vivo?

Es una gran responsabilidad. No vamos a hacer un interpretación calcada de él porque no es lo que se quiere, pero lo que sí se quiere es contar la historia real de lo que ha sucedido con él y con la historia de la violencia que ha tenido Colombia en los últimos años… Empezó siendo un policía que perseguía rateros y ladrones de autos, luego se convirtió en la persona que instaló el Servicio de Inteligencia en Colombia y estuvo presente en todos los acontecimientos históricos y violentos de ese país. El hecho que me hayan llamado, un extranjero para interpretarlo, es un honor y una gran responsabilidad.

¿Cómo te estás adaptando para el acento colombiano?

Todavía no hemos comenzado, pero no hay ningún requerimiento de que tengamos cierto acento. Lo hablamos en castellano y todo el mundo lo entiende y es lo más importante porque es una producción de Fox para toda Latinoamérica; entonces todo el mundo lo va a ver. Empezamos a grabar en abril (en Colombia).

Hablaste de un acercamiento con la cadena Fox para proyectos como la serie ‘ Clandestino’ ¿Tienes un proyecto por dirigir?

Tengo en la cabeza varias historias que quiero escribir y eventualmente me gustaría dirigir. Por el momento están en ideas y en algunas historias escritas en papel que todavía no he terminado de desarrollar y que seguramente me tomará tiempo hacer.

¿Quieres dirigir cine?

En algún momento, cuando llegue el momento adecuado me gustaría dirigir un largo porque ya hice un cortometraje (‘Terminal’, con su hijo Stefano).

¿Tu hijo Stefano sigue yendo a castings en el extranjero?

Mi hijo sigue yendo a audiciones por todo el mundo, igual trabajando paralelamente, pero es lo que le toca como actor, el ir a audicionar. Algunos te aceptan, otros te rechazan, pero es el trabajo que tenemos todos los días.

¿Habrá una alianza entre padre e hijo para proyectos de ficción?

Probablemente haya pensado en él para que trabaje en alguna de las ideas que tengo, pero no necesariamente. Él tiene su carrera por desarrollar y el piso que tiene que pagar y yo, igual, tengo que hacer lo mío.

¿Crees que le va a costar?

Sí, pero igual está joven y tendrá que pasar lo que tenga que pasar para que triunfe en la vida como a todos nos ha costado.

Ya hueles a suegro porque apareció con su enamorada en redes sociales.

Sí, bueno mis hijas también que están divinas, y ya me va a tocar pronto ser suegro.

¿Estarás en la película ¡Asu mare 3!?

No voy a estar. Primero porque los tiempos no dan. En ese tiempo estaré trabajando afuera y creo que, además la participación de ‘Ricky’, ya hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que no da para más. Me divertí haciendo la segunda parte, pero ‘¡Asu mare!’ es la marca de ‘Cachín’ (Carlos Alcántara) y ellos pueden seguir desarrollando y podrán invitar a nuevos personajes para que lo enriquezcan. Creo que estuvo bien esa primera vez y me lo llevo de recuerdo.

¿Estás interesado en hacer una productora? ¿sería aquí o en Los Ángeles?

Dependiendo cómo se desarrollen las historias que estoy escribiendo, o las encuentre en el futuro. En principio la productora esta montada y hecha en Perú y en Estados Unidos. El momento en el que yo tenga una historia que contar lo haré. Tengo varias historias pensadas que deben ser íntegramente filmadas en Perú.

¿Qué género te gusta?

Me gusta el drama y la comedia. Por el momento las escribo como un libro y luego veré cómo se desarrollan. Me gusta las relaciones entre seres humanos y cualquier cosa que nos haga pensar el motivo de nuestra existencia o la misión que tengamos en la vida.

El actor presentó su nueva fragancia 'Vibranza' (Créditos: Mario Zapata) El actor presentó su nueva fragancia 'Vibranza' (Créditos: Mario Zapata) Mario Zapata

Cuéntanos de tu fragancia ‘Vibranza’ para mujeres que acabas de lanzar.

Buscábamos la pareja de 'Pulso' (fragancia para hombres que lanzó tiempo atrás). 'Vibranza' es el primer perfume de mujer que hacemos con Ésika. Creo que se lo merecen porque las mujeres son las que saben más que nosotros del mercado. Puede usarlo cualquier persona, pero la idea era inspirarnos en esas mujeres que son sensuales, seductoras y que, de alguna manera, son las que dan el primer paso para este juego de seducción entre hombre y mujer.

¿Cómo tomaste la muerte del periodista Daniel Peredo?

Me ha dado mucha pena muy aparte que era una persona joven, es una persona que tiene una familia. Era una buena persona, muy atenta conmigo cada vez que nos cruzábamos. No hemos sido amigos, pero cuando nos hemos cruzado siempre ha sido muy atento y educado, porque además era uno de los pocos periodistas deportivos positivos. Nunca fue cizañero con nadie, era un tipo que se encargaba de narrar y contar lo que sucedía, no tenía ninguna posición. Es realmente una pena porque era la voz de una generación, la generación que verá a Perú en un Mundial.