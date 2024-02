Tras salir de El Gran Chef y de la radio Oasis, 2024 se pinta como un gran año para Christian ‘Loco’ Wagner. Acaba de lanzar su podcast y alista su regreso a la televisión con dos compañeros totalmente distintos. Además, nos cuenta que en unas semanas ingresará al rubro de la gastronomía con un restaurante, aprovechando los conocimientos adquiridos en el reality de cocina.

Acabas de lanzar tu podcast.

Sí, se llama Los Ángeles del Loco. Es un programa en vivo. Para mí, el ecosistema de la audiencia digital futbolera es desconocido porque soy, digamos, de la vieja guardia. Yo nací en la televisión y lo digital en realidad lo manejo poco, pero es algo que quería explorar hace tiempo. Es un formato distendido, huevero, como una especie de happening. Estoy yo, que soy un hombre grande que conoce poco de estas experiencias digitales, con dos chicas que han tenido un programa digital y que saben de fútbol, Lorena y Ale. La promoción es divertidísima, es supertransgresora y tiene algunos guiños de La Noche es Mía.

¿Sale en el canal del ‘Flaco’ Granda?

Sí, el ‘Flaco’ ha armado un canal muy chévere que eventualmente va a ser una parrilla de contenidos. Estamos puliendo algunas cosas para que esto pueda tener una proyección mayor. La escenografía está impecable, el equipo técnico es muy bueno. El ‘Flaco’ es mi pata, yo lo recomendé para que ingrese a El Gran Chef cuando se cayó el ingreso de Guillermo Castañeda. Granda es un personaje y es carismático, inteligente. Entró y caló en el corazón de la gente. Luego, el ‘Flaco’ me propuso esto. El programa sale lunes, miércoles y viernes, de 7:00 a 8:30 de la noche por el canal de Youtube Granda TV.

Christian 'Loco' Wagner cuenta sus proyectos. Foto: Martín Pauca.





¿Qué tal la experiencia en un podcast luego de estar en un programa como El Gran Chef?

Es totalmente diferente. Yo vengo de la tele y El Gran Chef es un big show donde hay muchas cámaras, donde hay mucho movimiento, mucha producción. Indudablemente, yo extraño la televisión, me encanta hacer televisión y los formatos en vivo son más chéveres aún. Lo que me emociona de este podcast es que es en vivo y en tiempo real, la gente te responde, te comenta y tú respondes también.

También alistas un programa de televisión que saldrá en señal abierta.

Sí, es un proyecto que está madurando. Se llamará Noches Sin Roche. Es un formato original que hemos construido entre Ricardo Rondón, Laura Spoya y yo. Estamos seguros de que va a marcar un antes y un después. Se transmitirá los sábados en la noche, después de JB, porque en ese horario no hay una oferta que necesariamente sea divertida.

¿En qué consiste el programa?

Es una mezcla de varias cosas. Tiene notas en la calle, notas divertidas, invitados. También tiene una parte de entrevista. Habrá juegos delirantes, muy disruptores, en los que debes hacer cosas vergonzosas, pero siempre con respeto.

¿Tendrá algo de La Noche es Mía?

Tendrá algunos códigos de humor de La Noche es Mía, pero ese es un programa que ya no podría hacerse. Nos hemos juntado un viejo zorro como Rondón, una reina como Laura y yo. Creo que es un abanico chévere, un tridente muy particular y muy variopinto.

Los tres son muy diferentes.

La gente cambió su percepción del Rondón amargado, que siempre hablaba y despotricaba contra todos. Se volvió un amargado encantador. Creo que es lo que te da El Gran Chef, esa oportunidad de poder redimirte de varias cosas que has hecho. A mí siempre me han considerado un loco desaforado, pero en realidad la gente no entendía que era un personaje. Yo en La Noche es Mía hacía un personaje. Al fin y al cabo yo en mi casa soy un gentleman, soy un tipo supercorrecto, aunque no lo parezca, con cosas que no tienen nada que ver con el ‘Loco’ Wagner. Cuando ya tienes una familia requieres de algún tipo de orden, disciplina, procesos y respetos. Soy un padre ejemplar, un superpapá, no hay mejor padre que yo.

Christian 'Loco' Wagner cuenta sus proyectos. Foto: Martín Pauca.





¿Y cómo toman en tu casa tu personaje?

Este nuevo loco es muy bien visto, el loco anterior no tanto porque no creía en nada ni en nadie. Mi esposa, por supuesto, me ha reclamado y yo lo he asumido y aceptado.

Además de los programas, también incursionarás en el rubro gastronómico.

El Gran Chef me ha metido el bichito culinario nuevamente. Yo ya tenía las ganas de poner una pollería y estoy a punto de que eso se haga realidad con un local en Chorrillos. Voy a convocar a mis amigos y me animaría a decir que le pediré a Giacomo que me ayude con la receta secreta del pollo. Además de la sazón del pollo, va a ser una locura vivir la experiencia. Vas a encontrarte con algo, con lo que quieras tomarte un selfie de todas maneras, quizás un show de stand up, improvisación, cosas que no te imaginas que van a ocurrir.

¿Cómo fue tu despedida de Radio Oasis? La despedida fue terrible, fue un valle de lágrimas, nos dio muchísima pena. Lamentablemente, cerraron la radio; pero estamos viendo la posibilidad de poder conservar la marca Oasis, conjuntamente con la corporación, en un esfuerzo de ambas partes para poder hacer que la marca sobreviva con algunos locutores. Es un proyecto que está ahí conversado, pero todavía no está ejecutado.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO