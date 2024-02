Christian Domínguez no deja de estar en el ojo de la tormenta y es que además de ser ‘ampayado’ siéndole infiel a Pamela Franco con una joven llamada Mary Moncada, una nueva mujer sacará al fresco al cantante y revelará detalles de su supuesto romance clandestino que habrían sostenido hasta hace unos días.

Según su testimonio, que mostrará ‘Magaly TV: La Firme’, el cumbiambero la citó en un hotel. “Ya mi amor, ya sabes que llegas y pides la habitación 201, que es la del fondo, ya bebé”, se lee en uno de los chats.









¿Quién es Alexa Samané?

La joven chiclayana ha sido identificada como Alexa Samame Coronado. En sus redes sociales se presenta como estudiante de Ingeniería industrial además de modelo y anfitriona de eventos.









La joven, que afirma haber vivido un romance con el líder de La Gran Orquesta Internacional. no es nueva en el ambiente artístico. Anteriormente también fue involucrada con otra figura del espectáculo, nada menos que con Sebastián Lizarazaburu.

Todo ocurrió en el 2022, cuando el ‘Hombre Roca’ aún tenía una relación con Andrea San Martín. Alexa Samané expuso al chico reality y aseguró que le propuso ir al hotel donde se hospedaba en Cajamarca, algo que el modelo negó en todo momento.

“Yo he venido este fin de semana a trabajar para una discoteca de acá de Cajamarca, que se llama Nativa, Sebastián también ha venido para hacer un show, pero en otra discoteca. Estuvimos en el mismo grupo, pero como que él me miraba y se dio cuenta pues que yo ni bola le estaba dando, me escribió por Instagram: ‘ven a mi lado y después nos vamos a otro lado’”, contó la jovencita en aquella oportunidad.





