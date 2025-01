¿No le contó? Karla Tarazona reacciona sorprendida ante proyecto de Domínguez y Pamela Franco

La conductora de radio y presentadora, Karla Tarazona, se mostró sorprendida tras ser consultada sobre un nuevo proyecto que aparentemente reunirá a su expareja, Christian Domínguez, y a Pamela Franco en una misma plataforma digital. Aunque aseguró no tener problemas con que ambos trabajen juntos, sus expresiones dejaron espacio para interpretaciones entre sus seguidores.

“La verdad, no tenía ni idea, no sé de qué hablan. Pero, si es chamba, la chamba no se le niega a nadie”, comentó Tarazona al ser abordada por la prensa. La también exartista cómica destacó que cada uno tiene sus propios proyectos y considera esto algo completamente normal.

Tarazona, quien mantiene una relación cordial con Domínguez debido a que comparten la crianza de un hijo, enfatizó que no ve inconveniente en que ambos trabajen juntos.

“Yo acabo de iniciar un programa en un podcast, también tengo mi espacio en la radio y trabajo en televisión. Él también tiene sus cosas, pero no entiendo qué podría tener de malo que trabajen juntos”, afirmó.

Respecto a si la situación podría incomodarla, Tarazona fue enfática al negar cualquier molestia. “No, para nada. Hay una niña de por medio, y si al papá de mi hijo le va bien, y a mí también me va bien, pues todos vamos a estar bien”, sostuvo. Además, recordó que ya han coincidido en eventos anteriores sin mayores inconvenientes.

El proyecto que aparentemente unificará a Domínguez y Franco sigue siendo un misterio. Algunas fuentes especulan que podría tratarse de un espacio digital, como un streaming o un podcast, o incluso algo relacionado con la televisión. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles concretos al respecto.

