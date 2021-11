Christian Domínguez impresionó a sus compañeras de ‘América Hoy’ al revelar el tatuaje que se hizo en uno de sus brazos en honor a su actual pareja Pamela Franco. Además acompañó la imagen con el nombre de la cantante de cumbia.

Ante las burlas, Domínguez aclaró nunca se ha tatuado el nombre de alguna expareja, que solo han sido símbolos pero nada relevante para él.

“Yo no me he tatuado los nombres de las ex, ni de las recontra ex. Jamás, el único nombre que me he tatuado es de mi señora actual. Es la única persona, esto de aquí nunca lo he hecho”, aseveró el cantante de cumbia mientras mostraba su nuevo tatuaje que cubre casi todo su brazo.

Además comenta sentir plena confianza en su relación y ese es el motivo por el que se animó a tatuarse el rostro de su pareja y madre de su pequeña hija María Cataleya: “Puede ser que símbolos o cosas así, pero nombre o rostro no. Si lo hice es porque tengo la seguridad”.

El cantante se mostró muy seguro de su relación pese a que su presencia en el concurso de baile ' El artista del año’ se prestó para que los usuarios pronostiquen el final de su relación de Pamela Franco, pues es conocido que el cantante de cumbia siempre se ve envuelto en escándalos amorosos cuando está próximo a cumplir tres años de relación con sus parejas.

