Christian Domínguez, compañero de Melissa Paredes en el programa matutino “América Hoy”, opinó respecto a la polémica en la que se ha visto envuelta la también actriz tras ser captada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” con el bailarín Anthony Aranda.

En declaraciones para el programa “Al Sexto Día” de Panamericana TV, el líder de “Gran Orquesta Internacional” lamentó que muchas personas gocen con la difícil situación que afronta la exchica reality.

“A mí me da mucha pena…saber qué hay tanta gente que goza con el sufrimiento ajeno”, manifestó la pareja de Pamela Franco.

En el avance también se pueden oír las declaraciones de Ethel Pozo, quien confesó que se siente muy triste por su amiga Melissa.

“Ayer he estado muy conmovida… me he tomado pastillas para que se me quite el dolor de cabeza”, declaró.

El reportaje completo será emitido este sábado 22 de octubre a las 10 p.m., en “Al Sexto Día” por la señal de Panamericana.

