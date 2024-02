En una reciente entrevista, Christian Domínguez se pronunció sobre su actual relación con la cantante de cumbia, Pamela Franco, luego de haberle sido infiel con Mary Moncada. También se refirió a la foto que viene circulando en redes sociales, en donde supuestamente se le ve agarrado de la mano de una mujer rubia.

En cuanto a su relación con Pamela Franco, Domínguez declaró que se encuentran enfocados en su hija y en el trabajo: “Mi relación con ‘Pam’ es de estar enfocados en nuestra bebé y el trabajo, los demás comentarios son privados por respeto a mis hijos y la familia, en eso estamos de acuerdo”, declaró a Trome.

Domínguez se refirió sobre la crítica que recibió al no haber apoyado a la madre de su hija, cuando declaró que había mantenido una relación con el futbolista Christian Cueva: “No lo he creído conveniente, porque no sé qué se seguirá diciendo, pero cuando regrese a la televisión, y seguramente me van a preguntar, voy a opinar. Ya hablé con Pamela y se lo he explicado”, sostuvo.

Además, el cantante se pronunció sobre la supuesta fotografía que viene circulando en redes sociales, donde se le ve agarrado de la mano de una misteriosa mujer de caballera rubia.

“Estoy furioso por eso, lo que quiero es que me dejen en paz, tranquilo, estoy concentrado en trabajar y en mis hijos. No es posible que mientan de esa manera porque han vendido esa foto como que estoy agarrándole la mano y es falso porque si hacen un acercamiento verán que tengo un vaso en la mano, lo pone como que estoy cogiéndole la mano y no es así. También es mentira que la persona estuvo en el escenario, solo ha sido esa foto. Yo no la conozco, esa persona estuvo en el lugar donde el promotor nos llevó a almorzar y ella, como otras personas, me pidieron una foto y dicen que ella me agarra la mano. No entiendo por qué mentir de esa manera y señalar que es mi ‘modus operandi’(...) ¡Qué increíble!”, mencionó.





