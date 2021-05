El cantante de cumbia y coanimador del programa ‘América hoy’, Christian Domínguez opinó sobre la reacción que tuvo el empresario pastelero, Ignacio Baladán en el reality ‘Esto es guerra’ cuando le preguntaron si dejó de comer manzana, en clara alusión a Paula Manzanal, y él respondió que ahora come chirimoya.

“Yo creo que Ignacio está molesto e incómodo y no sabe cómo manejar (la situación). No creo que haya arrancado con la chirimoya, creo que está sumamente incómodo y tiene que responder (sobre su vida personal)”, señaló el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’.

“Quiso dar a entender que ya acabó la relación, pero yo siento que allí hay ira y molestia”, dijo Domínguez y añadió: “Hay que saber manejar (la situación)”.

También opinó sobre la reacción de Paula Manzanal al escribir en Instagram: “¡No sé quién es más falso, Ignacio o un billete de 2 soles! Baladán, eres un cobarde”, tras escuchar las declaraciones de Ignacio Baladán en ‘Esto es guerra’.

“Sí él hubiera obviado la respuesta y hubiera dicho son cosas de mi vida privada y no voy a decir nada, no hay reacción de la otra parte. Esa reacción (la de Paula Manzanal) es justamente porque habló sin pensar, por la ira... Es mejor decir, no gracias (a la pregunta), todo chévere y ya está”, dijo el cantante.

Opinión que fue compartida por Janet Barboza. “Como nunca estoy de acuerdo con usted Christian Domínguez. Te has hecho una”.

