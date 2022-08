En la emisión de este jueves 4 de agosto de “América Hoy”, Christian Domínguez expresó su incomodidad luego que la psicóloga Lizbeth Cueva no se mostrara del todo convencida con la frase “los infieles no cambian, sino descansan”.

El hecho se dio durante la secuencia “¿Tramposo o coqueto?”, donde el cantante nacional no se animó a calificar a ningún famoso de la farándula presentados como “tramposos”. Según explicó, su decisión se dio porque es consciente de que también cometió errores en el pasado; sin embargo, aseguró que eso no define a nadie.

“Mis errores del pasado no tienen nada que ver con las cosas que ustedes piensan. Son malas decisiones que tomé porque no supe actuar de buena manera. Yo cometí errores por malas decisiones, porque pensé que era la mejor forma de no dañar a la persona, pero me estaba equivocando. Por eso no me gusta hablar”, explicó.

Asimismo, Domínguez manifestó que siempre será calificado como ‘infiel’, pese a las explicaciones que él dé. La psicóloga Lizbeth Cueva, que en ese momento estaba en el set de “América Hoy”, trató de calmar al cantante.

“Christian, primero tienes que tranquilizarte, si tú estás seguro que hay un cambio real en ti, entonces no tienes por qué molestarte”, enfatizó la especialista.

Ante ello, Christian Domínguez no se quedó contento y lamentó que sus compañeras y la especialista aseguraran que el ‘infiel nunca cambia’.

“No estoy de acuerdo, cuando hablan de tramposos... tienes una relación y por ahí tu pareja es infiel, no por eso es una tramposa, simplemente cometió un error, una mala decisión y listo, se acabó la relación pero no le voy a decir tramposa por eso, solo se equivocó”, indicó notoriamente indignado.

