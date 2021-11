Ante las cámaras de “América Espectáculos”, Christian Domínguez se refirió al acercamiento que han tenido Isabel Acevedo y Vania Bludau tras coincidir en la segunda temporada del reality “Reinas del Show”.

El cantante de cumbia dijo no sentirse sorprendido con que sus exparejas se lleven bien, pues explicó que la relación que mantuvo con cada una de ellas fue en diferentes etapas.

“No se conocieron antes, no tienen por qué llevarse mal porque son relaciones muy distantes, de años de distancia, no tendría por qué no llevarse bien”, dijo el líder de “Gran Orquesta Internacional”.

Christian Domínguez también se refirió a las recientes declaraciones de Ethel Pozo, quien calificó como un error la relación que mantuvo con ‘Chabelita’.

“Mi jefa es, es televisión, tiene que preguntar, tiene su manera de pensar como todos nosotros y tiene la libertad de expresión. Considero que si son errores o no, debe quedar entre dos personas, no necesariamente para ambos pueda ser lo mismo”, explicó.

“De repente para alguien puede decir a mí me sirvió, y el otro puede decir a mí no me sirvió, es algo muy personal. A veces uno termina una relación y considera que no fue un error y dice bueno son etapas que no se dieron, pero no fue un error porque de eso tú aprendes cosas”, añadió.

En la edición del último lunes de “América Hoy”, Ethel Pozo señaló que Isabel se está trazando su propio camino ahora, y que el “error” de haber tenido una relación sentimental con Christian va quedando en el pasado.

“Que nadie piense que, por cometer un error en la vida, porque considero que en algún momento fue un error el inicio de la relación con Christian (Domínguez) te marca y fue el final, hoy es hoy y llega el triunfo cuando tenía que llegar Isabel Acevedo”, comentó la hija de Gisela Valcárcel a la ‘Chabelita’.

