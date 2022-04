La primera vez que Fiorella Méndez y Óscar Del Portal fueron ampayados, Christian Domínguez fungió del vocero de ella y leyó unos mensajes donde le contaba cómo se encontraba. Según el cumbiambero, su amiga le dijo que pasaba un mal momento y solo lloraba y lloraba por la situación que nunca imaginó vivir.

Sin embargo, el último martes, Magaly Medina volvió a mostrar un nuevo ‘ampay’ de Méndez y Del Portal: unas boletas que demostrarían que la pareja era asidua visitante a un hostal.

Al ser consultado por esta nueva revelación, el popular ‘wachimán’ quiso sacar cuerpo de las primeras versiones que dio su amiga, quien aseguró que nunca tuvo un romance clandestino con el comentarista deportivo que es casado y tiene dos hijos.

“Yo no tengo por qué juzgar o no, yo lo veo de esta manera porque yo si yo hubiera dicho ‘yo avalo esto’, ‘yo considero que hay que esperar’, no, lo que yo hice fue comunicar en vivo lo que me escribió”, dijo el cantante.

Además, resaltó que solo comentó lo que le había dicho Méndez en ese momento. “Me escribe de pronto y yo simplemente lo que hice fue mostrar lo que me escribía; sin embargo, recibí críticas como si estuviera avalando o protegiendo. Yo no mandé ninguna respuesta”, puntualizó.

Christian Domínguez no reconoce que creyó palabras de Fiorella Méndez.

