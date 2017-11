En medio de los rumores de un supuesto veto de América Televisión por incumplimiento de contrato con el programa de Gisela Valcárcel, Christian Domínguez rompió su silencio y aseguró que no ha sido vetado de la televisora y que cumplió con pagar la penalidad por no bailar en en 'Reyes del show'.

Tras su anunciada salida del reality de Gisela Valcárcel, el artista y su pareja, Isabel Acevedo, aparecieron como flamantes jales de 'Esto es guerra'.

"Cuando tuve conocimiento de este tema (el veto) me comuniqué con la producción de ‘Esto es guerra’ y me dijeron que no había nada, que eran especulaciones y todo estaba tranquilo. Ahora yo no sé cómo están las cosas en el canal o si hay alguna incomodidad entre las productoras (Gisela Valcárcel y Mariana Ramírez del Villar)", indicó el popular 'Wachimán' a Trome.

Domínguez no quiso confirmar a cuánto ascendía el monto que tuvo que saldar como penalidad por su salida de 'Reyes del show', aunque se especuló que este ascendería a la suma de S/70 mil. Sin embargo, adelantó que este lunes era muy probable su reaparición en 'Esto es guerra' junto a su pareja, la bailarina Isabel Acevedo.

"Si Dios quiere, este lunes estaremos en 'Esto es guerra' hasta que dure esta temporada (acaba en diciembre). Yo termino de grabar ‘Colorina’ en febrero", precisó el artista y agregó que "no entiendo cómo dicen esas cosas si sigo siendo artista del canal".



Aseguró que, si tras su presentación en el reality nocturno de América TV, no volvió a presentarse fue porque "mira, lo nuestro (su contratación junto a la de Acevedo) sucedió el mismo lunes, pero nosotros ya teníamos varios compromisos pactados por estas fiestas y por eso no aparecimos al siguiente día".

De otro lado reiteró que no participó del reality de Gisela Valcárcel por ser víctima de una lesión en su rodilla.