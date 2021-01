El cantante de cumbia y empresario, Christian Domínguez reveló que se lleva “sumamente bien” con la conductora de televisión, Karla Tarazona, quien es madre de su segundo hijo Valentino.

Así lo reveló en una entrevista para el programa ‘Estás en todas’, donde también confesó algunas anécdotas de su vida personal que se las tenía bien guardadas.

“Con la mamá de Valentino me llevo bien definitivamente. Por un tema de madurez (me llevo bien). Son momentos de aprendizaje, uno va cambiando, mejorando. Uno quiere ser mejor persona, mejor papá. Ahora me llevo bien por el bien de mi hijo. Sumamente bien”, dijo Christian Domínguez.

El cantante también contó otras cosas divertidas como que le hubiera gustado ser corredor de autos como Mario Hart, a quien admira por desempeñarse en lo que a él le hubiera gustado practicar. Y sorprendió a propios y extraños al confesar que se enamoró de una mujer mayor.

“Sí me he enamorado de una mujer mayor. Más o menos era unos 30 años mayor que yo”, señaló Domínguez quien no quiso responder con qué famosa le gustaría pasar una noche loca.

Christian Domínguez y su pareja Pamela Franco están a la espera del nacimiento de su hija, María Cataleya. Ya tienen todo preparado para la llegada de la pequeña. Por eso, Domínguez contó que el momento en que más ha sonreído el 2020 fue cuando se enteró de que sería papá de María Cataleya.

