Christian Domínguez rompió su silencio y respondió las declaraciones de Ángelo Fukuy, quien aseguró que su salida de La Gran Orquesta Internacional se debió a que no quiso asistir a los shows que la agrupación ofrecía en plena pandemia porque infringía las medidas sanitarias.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube ‘ChiquiWilo’, el ex de Pamela Franco aseguró que Fukuy fue retirado de la agrupación de cumbia por incumplimiento de contrato.

Fue el youtuber quien recordó que el conductor de ‘Préndete’ inició acciones legales contra su compañero. “Aquí lo que dice la ‘Gran Orquesta’ es que prácticamente Ángelo Fukuy no cumplió con el contrato y por eso se le sacó y se le mandó una carta notarial”, recordó el presentador.

Ante ello, Christian Domínguez respaldó esta afirmación enfatizando que debía actuar conforme a Ley. “Bueno, sí, lo ha dicho de manera (correcta)”.

“Lo que pasa es que era la manera correcta, podíamos continuar, despedir a una persona, son temas legales, ahí si no me pude meter yo... teníamos que seguir trabajando”, sostuvo el artista.





¿Cuál es la versión de Ángelo Fukuy?





El cantante de cumbia explicó que el motivo de su salida de la orquesta de Christian Domínguez estuvo netamente ligado al tema de la pandemia, y es que lo quería obligar a realizar presentaciones pese a que esto infringía las normas sanitarias emitidas por el Gobierno para prevenir el contagio del Covid-19.

“Ante una acción hay una reacción. Me llegó una carta notarial en octubre de 2020 y simplemente estoy respondiendo. Ellos sabían que no podía participar en los shows en línea por vivir con personas vulnerables, mis ángeles adultos mayores, pero no les importó y me enviaron esa carta”, señaló en aquel entonces.





