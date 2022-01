El cantante de cumbia Christian Domínguez reveló que muy pronto se someterá a un implante capilar con la finalidad de empezar su 2022 con un nuevo look.

La pareja de Pamela Franco contó que con este retoque estético eliminará sus entradas. “Yo siempre he tenido poco cabello, pero no es que tenga las entradas. Yo he dicho que tengo que hacerlo, dije que lo iba a hacer en enero, pero mucho calor y yo transpiro mucho, prefiero que baje un poco la temperatura porque sé que me va a picar y dolor”, reveló antes las cámaras de “Más Espectáculos”.

Christian Domínguez se mostró emocionado al revelar que tras implante capilar lucirá como “león”.

“Hablé con el doctor y le dije que quiero tener un cabello a lo león. Lo que voy a hacer es cambiarme el look. Ya no voy a tener estas entradas, y cuando lo haga, por favor, se lo voy a recomendar”, acotó.

Finalmente, el líder de “Gran Orquesta Internacional” confesó que no pagará el procedimiento quirúrgico, pues todo será “canje”.

“Será por canje, por favor, olvídate, hay que aprovechar. Acá los ridículos que dicen que pagan, mentira, digan la verdad”, señaló.

