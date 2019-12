Christian Domínguez y Pamela Franco ya se alistan para recibir el año nuevo con pie derecho: con mucho trabajo, juntos y sin que un ‘ampay’ los separe. Por ello, según contó el cumbiambero, han decido darse un baño de florecimiento.

“Año nuevo siempre la paso trabajando, desde los quince años, pero sí la pasaré con Pamela, ella la pasa conmigo. Nos haremos un baño de florecimiento para que sea un mejor año para nosotros y estemos juntos”, dijo durante su participación en ‘El show después del show’.

Asimismo, reveló que tiene enraizada la costumbre de realizar cábalas, ya que su mamá siempre las ha realizado para despedir el año viejo.

“Mi mamá es muy cabalística, ella nunca repite de cábala, cada año es una diferente. Lo que ella me dice yo lo hago y siempre me va bien. En el trabajo me va muy bien, y respecto a la felicidad, también”, explicó.

Esta es la primera celebración de fin de año que el líder de la ‘Gran Orquesta’ y la chica ‘Alma Bella’ pasarán como pareja. Hace unos días, se les vio muy entusiasmados haciendo las compras navideñas y, ayer, 25 de diciembre, se juntaron para pasar un ameno momento familiar.

¿Habrá bebé?

Durante su ruta de compras, la pareja hizo un alto en la sección de bebés de un conocido centro comercial de la ciudad. ¿Será que ya están ‘haciendo la camita’ para la llegada del nuevo heredero Domínguez?

Recordemos que hace un mes, aproximadamente, ambos revelaron que están interesados en convertirse en padres. En su momento, manifestaron que les gustaría alumbrar a una mujercita.