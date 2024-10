Christian Domínguez revela el motivo por el que no retomaría su relación con Karla Tarazona

Christian Domínguez reapareció para aclarar dudas sobre el tipo de relación que mantiene con Karla Tarazona. El músico no solo abordó la situación del nuevo departamento de la presentadora, que está a su nombre, sino que compartió detalles sobre la complicada situación que vive junto a ella.

En el reciente programa Todo se Filtra, Domínguez reveló el motivo por el que no retomaría una relación con la madre de su hijo, pese a las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Durante la entrevista con Kurt Villavicencio, Domínguez reconoció que Karla aún le recuerda de forma insistente conflictos pasados, lo que ha deteriorado la confianza entre ambos.

"Ella tiene una personalidad muy sarcástica, y aunque yo le pido que no lo haga, sigue recordándome cosas del pasado”, dijo.

Incluso, aseguró que estos reclamos suelen hacerle sentir mal y que la situación no es fácil de sobrellevar en el día a día. Christian confesó que incluso han llegado a pasar días en los que la conductora no le habla, lo que convierte el ambiente en su hogar en algo “insostenible”.

Y es que, Domínguez reconoció que Karla, a pesar de sus intentos, no parece haber superado el tema de las infidelidades y las heridas emocionales de sus problemas previos, algo que, según él, ella misma admite. “A veces me pide perdón y luego vuelve a reclamar lo mismo”, comentó.

Esta situación ha llevado a Christian a sentir que su relación carece de la solidez y estabilidad que necesita para proyectarse a largo plazo y retomar la relación.

A pesar de las muestras de cariño que ha compartido con Tarazona, el ex de Pamela Franco dejó claro: "Yo no tengo una relación con Karla para yo decir algo, no es mi pareja actualmente".

Explicó que, tras un beso en su cumpleaños, se sintió abrumado y decidió dar un paso atrás.

"Eso me hizo retroceder, ya que fue un cargamontón para ella, recordando cosas del pasado que no habíamos conversado para curar heridas. Estoy en un proceso y tratando de hacer las cosas bien para mí. Si a ella le parece bien, me sentiré maravilloso con eso", señaló.

SOBRE EL NUEVO DEPARTAMENTO DE KARLA TARAZONA

El conductor abordó la situación del nuevo departamento de Karla Tarazona, que está a su nombre.

Aclaró que Tarazona no contaba con el respaldo financiero necesario para adquirir un inmueble adecuado para ella y sus tres hijos, por lo que él decidió ayudarla.

"Ella tenía el sueño de tener su propio departamento, ahorró su dinero y sacó un crédito para la inicial. Sin embargo, no tenía el respaldo (financiero) para algo más grande, ya que su familia es numerosa", explicó.

