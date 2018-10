Christian Domínguez quiere casarse con 'Chabelita'... pero en diez años [FOTOS]

Christian Domínguez e Isabel Acevedo todavía no piensan en matrimonio. Así lo reveló el cantante en una entrevista para El Popular, donde contó detalles de su relación con la bailarina y dijo que ambos quieren casarse pero de aquí a 10 años.

El cantante también señaló que por ahora no están planeando en tener hijos. "Tendrán que esperar, hasta que los dos tengamos el tiempo necesario", manifestó el artista, quien considera a la bailarina un "ángel que lo protege, aconseja y respeta".

"Ella tiene muchas cualidades, ha logrado unir a nuestras familias, es mi todo, mi mejor amiga, mi enamorada", manifestó sobre su pareja, con quien tiene dos años de relación.

En entrevista para El Popular, el también actor restó importancia a las críticas de su ex pareja, Karla Tarazona, quien nuevamente insistió que 'Chabelita' es una "rompe hogares".

"Eso me causa gracia, ya me da risa porque las cosas no son así. Creo que Isabel es muy diferente a como la quieren pintar, es imposible que le caiga mal a alguien después de conocerla, tiene un corazón enorme, algo especial que la hace ser muy apreciada", sostuvo.