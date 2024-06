Christian Domínguez expresó su indignación luego de vivir una situación incómoda con un equipo de ‘Amor y Fuego’, esto luego de los reporteros lo abordaran cuando estaba a punto de subir a un vehículo.

El cantante de cumbia cuestionó a los hombres de prensa y consideró que tuvieron una manera agresiva de arrancarle declaraciones y que incluso estuvieron a punto de programar un accidente.

“No pueden impedir que cierres la puerta del carro porque puede ocasionar que lastimes al reportero y ahí se hace un problema mayor”, señaló Domínguez.

Según contó, él se encontraba saludando a una amiga cuando de un momento a otro apareció un camarógrafo un reportero que impidieron que el vehículo avance.

“Pueden ver que la persona que yo saludo en un primer momento es Nadia, es una amiga de años, trabajó conmigo desde que hice ‘Wachiman’ con Michelle Alexander. Me dio gusto verla(...) Pero lo que pasa después es que algo que casi siempre sucede y no debería, eso de no permitir que cierren las puertas de tu carro porque esto puede ocasionar que lastimes al reportero”, contó.

Tras ello, cuestionó la forma en que trabajan los reporteros de espectáculos cuando buscan tener sus declaraciones y es que, según refiere, no es la primera vez que ponen en riesgo su vida para entrevistarlo.

“Yo le he dicho que yo no puedo declarar, luego pasa lo que te corretea, ya llega la reportera y cámara y ya ponen el cuerpo para cerrar, es lo que no se debe hacer porque puede pasar una desgracia”, manifestó indignado Christian Domínguez en una entrevista con ‘Préndete’.









