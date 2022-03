Christian Domínguez es sin duda uno de los personajes más enamoradizos de la farándula local y cada vez que ha iniciado una nueva relación ha tenido temor en asegurar que encontró al “amor de su vida”.

Es así que en la reciente edición de “América Hoy” el cumbiambero se animó a explicar por qué siempre que ha estado con una nueva pareja ha manifestado que el romance con esta persona sería eterno.

Todo ocurrió durante el juego “Un paso adelante...” en el que el cantante participó acompañando a Tefi Valenzuela y Facundo González, quienes estuvieron como invitados en el magazine de América Televisión.

Los concursantes debían avanzar a lo largo de un tablero gigante si su respuesta era afirmativa para la preguntas que se les hacía y la primera fue: “Un paso adelante si alguna vez dijiste: ‘Lo nuestro será para siempre’ a un ex”.

Frente a la interrogante todos avanzaron y Valenzuela justificó su respuesta indicando: “Es que uno siempre piensa que va a ser para siempre”. Janet Barboza no perdió la oportunidad para trolear a Christian y le consultó: “Me queda una duda... ¿Cuántas veces dijiste tú ‘Lo nuestro será para siempre’?”.

“Te voy a ser bien sincero... La verdad, si no lo piensas así, estás perdiendo el tiempo, por lo menos te digo lo que yo pienso. Si tengo una relación yo pienso que va a ser para siempre o voy a querer que lo sea, y si no va a ser así para que voy a estar con alguien, mejor me divierto con varias”, precisó.

