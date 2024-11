Christian Domínguez a Pamela Franco tras oficializar a Cueva: "Que les vaya bien" | VIDEO

Este último fin de semana, la boda de Tony Rosado, popular cantante de cumbia, reunió a varias personalidades del mundo artístico en una noche de música y celebración. Entre los invitados estuvo Christian Domínguez, quien se presentó junto a su agrupación musical para amenizar la fiesta. Sin embargo, la atención de la prensa no solo se centró en su show, sino también en la relación entre su expareja Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva, la cual se ha confirmado recientemente.

PUBLICIDAD

Al ser abordado por la prensa sobre la ausencia de Christian Cueva en la boda, Domínguez evitó entrar en detalles y afirmó que solo estaba ahí para cumplir con su trabajo.

“¿Christian Cueva también estaba invitado? Yo de eso no opino, yo vengo contratado”, declaró el cantante a las cámaras de América Hoy, dejando en claro que no tenía problemas en coincidir con el futbolista si se daba el caso. “No, yo vengo a trabajar y vengo a hacer mi trabajo. Yo soy profesional”, añadió Domínguez, con una actitud tranquila y profesional.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de encontrarse con Cueva en algún momento, Domínguez recalcó el respeto que mantiene hacia el entorno de Pamela Franco, madre de su hija.

"¿Si se ha corrido Christian Cueva? No hay que hablar de esas cosas, creo que es lo de menos", comentó. Añadió también que si en algún momento coinciden, no habría ningún inconveniente: "Yo respeto mucho el círculo de la mamá de mi hija. Si los encuentro en alguna oportunidad, perfecto, no hay problema".

PUBLICIDAD

Por último, Domínguez fue consultado sobre su opinión respecto a la nueva relación de Pamela Franco. Sin titubear, le deseó lo mejor y expresó su deseo de buena suerte para todos.

“Yo siempre... me lo preguntaron hace tiempo y digo: que le vaya muy bien. Yo deseo siempre que le vaya muy bien en general a las personas, porque tú deseando eso, te va bien a ti”, finalizó el intérprete de cumbia, mostrando una actitud positiva y madura.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO