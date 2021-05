El coanimador del programa ‘América hoy’, Christian Domínguez descartó sentir alguna antipatía contra la conductora de televisión Janet Barboza, luego de protagonizar más de un altercado con ella durante los programas en vivo.

Así lo señaló tras participar en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, donde se enfrentará a Natalia Salas y a su pareja Sergio Coloma, en una contienda de Mamitas primerizas. El programa se transmitirá este domingo a las 7 de la noche.

“Como artista, como persona, yo no tengo ninguna antipatía por Janet. A veces, en el programa, por los momentos y por lo que pueda pasar en el set, entramos en debate, pero eso es parte del programa. Repito, yo no tengo antipatías”, manifestó Christian Domínguez.

El cantante y empresario precisó que sigue considerando a Janet Barboza como su comadre, pese a que ella ya lo cambió por otro. “Por respeto a mi palabra, yo no puedo decir que cambié de comadre, quien cambió de compadre fue ella, y lo dijo en vivo”.

Domínguez sobre Pamela Franco

El cantante de cumbia admitió que no sabe cocinar, pero lo que sí comparte con su pareja es el amor por la música y dejó en claro que es ella quien manda en casa.

“Ella no solo manda en la cocina, ella manda en toda la casa. Pero, aunque cocina rico, la sazón la tiene en la sangre, no me conquistó así, ella me conquistó con su personalidad, es dedicada, detallista, muy preocupada por su familia y por mí. Ella me engríe mucho, pero más que eso, siempre está preocupada porque yo esté bien”, señaló.

También contó que el Día de la Madre engreirá mucho a Pamela, aseguró que ella “no hará nada en casa”. Mientras que Pamela le ha pedido que no trabaje para que puedan pasar un día tranquilo y en familia.

