Mary Moncada, la mujer que fue ampayada con Christian Domínguez, se volvió a presentar en ‘Magaly TV: La Firme’ y reveló más conversaciones que tuvo con el cantante. En los chats, se pudo leer cómo Christian se ofrece a vivir con ella.

“Me voy a ir a vivir contigo, solo que no me aguantarás, porque me vas a botar de tu casa por solo entrenar y esperar a que llegue mi mujer”, le dijo.

En las conversaciones, el cumbiambero dejaba entrever sentir celos y dijo que temía que Mary Moncada lo cambie por otra persona.

“Me cambias por alguien que sí hace algo y luego me dejas en el aire. Imagínate me terminas dejando, mi amor, por más que te haga el amor riquísimo o te haga el amor diario o dos veces o tres veces al día, al final en los años las cosas van cambiando y al final me vas a dejar”, agregó mediante un audio.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Ampay de Christian Domínguez