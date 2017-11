Detractores al ataque. Christian Domínguez y la Gran Orquesta se presentaron la noche de Halloween en una discoteca de Los Olivos y a su salida, el cantante no recibió la mejor despedida.

Algunos de los asistentes le gritaron: "cachu**" mientras daba declaraciones a 'Cuéntamelo Todo'. A la primera lo ignoró, pero cuando lo repitieron hizo un alto para buscar con la mirada al responsable. "No le hagas caso", le repetía un agente de seguridad.

Luego del incidente, Christian Domínguez solo atinó a reírse y decirle al reportero: "Esa es la clásica de la calle".

SIGUE EN 'ESTO ES GUERRA'



Christian Domínguez también aclaró los rumores sobre una posible vetada del reality 'Esto es guerra', idea que se reforzó por su inasistencia del último martes.



"Me comuniqué hace como unas tres horas, pero son especulaciones, a mí no me pueden sacar del canal porque yo soy artista del canal y me dijeron que eso es totalmente falso", dijo Christian Domínguez.