Christian Domínguez tiene una nueva faceta a parte de ser cantante y chico reality. Ocurre que el artista acaba de ser presentado como la imagen de una marca de preservativos.

En medio de su lanzamiento como tal, el cumbiambero señaló que la experiencia es su arma secreta en la intimidad, que ahora comparte con la bailarina Isabel Acevedo .

"(...) No se puede negar que los años te ayudan, razón por la cual las chicas jóvenes buscan a gente mayor porque la experiencia siempre vale ", sostuvo Domínguez, quien lleva varios años a su actual pareja sentimental.

En otro momento, el intérprete aseguró que todavía no tiene planes de encargar un bebé con Acevedo. "Hay que planificar siempre, por eso siempre hay que usar preservativo", añadió.