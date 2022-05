El caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba está en boca de todos y diversos personajes han decidido comentar sobre qué piensa de lo ocurrido. Entre ellos, Christian Domínguez fue consultado sobre qué pensaba de la infidelidad, hechos en los que se ha visto envuelto el cumbiambero por acusaciones de sus exparejas.

“Es complicado al inicio, tratándose de ellos es más complicado, yo no la viví tan complicado así como está pasando, pero es imposible que no se torne así, cualquier persona diría que es mejor tratarlo en privado y quedarse callados, pero ya está tan expuesto el caso que es imposible, que los dos se queden callados es imposible”, declaró el cantante sobre el caso de Melissa y Rodrigo.

Además, el popular ‘Wachimán’ indicó que algunas veces comenta con Pamela Franco sobre qué harían si alguno de ellos es infiel. “A veces nos sentamos a conversar y decimos ‘si yo’; yo le digo ‘ay, amor, eso no va a pasar’, pero es en un caso hipotético y tratamos de no estancarnos en eso y ponernos en ese lugar porque debe ser bien doloroso y horrible”, resaltó.

“Yo no sé qué haría, te puedo decir soy superado, como lo he manejado, me pongo una coraza y ya, pero imagínate, no sé qué haría”, expresó el cumbiambero visiblemente confundido.

Domínguez también aseguró que a él también le fueron infiel, pero que siempre ha mantenido esas situaciones en privado. “Si no que obviamente soy un caballero y no he hablado, es más, nunca me ha gustado hablar, siempre se ha hablado por otros lados, es mi forma de ver la vida, por mi lado artístico no debería hacer eso, hay demasiadas cosas que no debes decirlo, eso queda para ti”, puntualizó.

