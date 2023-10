Christian Domínguez vivió un incómodo momento en el programa “América Hoy”, cuando las conductoras Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza lo confrontaron sobre una supuesta crisis en su relación con Pamela Franco.

Hace unos días, Pamela Franco habló sobre la ausencia de un anillo de compromiso y su aparente falta de entusiasmo hacia la futura boda con el cantante. Ante esto, Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, cuestionaron a Domínguez.

En respuesta, Christian Domínguez mostró su incomodidad e impaciencia ante los comentarios de sus amigas y respondió de manera contundente.

“Mi mujer es bastante realista, déjenme terminar de hablar, hablan como cotorras, estoy diciendo, voy a dar la devolución y tres palabras y no me dejan hablar. En qué momento del podcast dice que tenemos problemas, número dos, ella es bastante realista, ella dice, si nos casamos o no, qué les importa” , dijo el cantante.

Janet Barboza intervino señalando que Pamela Franco era evidente en su desilusión y que “los hombres nunca nos entienden”, mientras Ethel Pozo agregó que Christian no comprendía la situación.