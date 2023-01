Full canje. Christian Domínguez y Pamela Franco hablaron entusiasmados sobre sus planes de matrimonio, ambos revelaron que están esperando que el divorcio del cantante de cumbia sea oficial para la pedida de mano e iniciar con los preparativos.

Recordemos que Domínguez tenía un matrimonio de nunca acabar con Tania Ríos, quien luego de de 21 años, llegó a un acuerdo con la expareja de Karla Tarazona. Sobre su divorcio comentó que hay que tomar las cosas con calma, pues “como dice mi abogado, ya hay una decisión, pero hay que esperar algunos trámites todavía. El día que esté donde yo quiero que esté ahí saldré a hacer todo el aspaviento posible”.

BODA FULL CANJE

El líder de Gran Orquesta Internacional no tuvo problema en admitir que estaría gustoso de que su boda fuera con canje y televisada.

“Entonces, no voy a gastar ni un centavo. Hemos dicho: ‘Si nos van a criticar, pagando o no pagando, mejor no pagamos’. Ni que fuera bobo. Mañana sale el papel. De ahí nos casamos. Encantadísimo”, dijo entre risas para las cámaras de América Televisión.

Por su parte, Pamela Franco mostró su emoción al hablar de matrimonio y no oculto su deseo de que el divorcio de su pareja salga rápido para poder seguir creciendo como familia.

VIDEO RECOMENDADO

Aeropuerto de Cusco vuelve a funcionar