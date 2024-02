¿Mea culpa? Christian Domínguez se encuentra en el ojo público tras ser captado en el ‘auto rana’ con Mary Moncada, cuando aún mantenía una relación con Pamela Franco. El cumbiambero aseguró que está llevando terapia psicológica tras ser infiel por cuarta vez.

Ethel Pozo aseguró que el día que fue grabada la entrevista, el cumbiambero ya había asistido a su primera sesión tras ‘ampay’ con la ‘Rubia tentación’. “Definitivamente, debo tener un rollo estúpido, que en cinco minutos me hace decidir y después me arrepiento. Por eso estoy llevando una ayuda psicológica”, dijo tras ser consultado si reconoce las infidelidades como un patrón en su comportamiento.

“Desde el día uno decidí ir con un psicólogo, decidí ponerme en sus manos porque me di cuenta de que estaba mal”, agregó.

Ante ello, Janet Barboza consultó al músico si se reconoce como un “infiel serial”. “No, no me siento un infiel serial. No sabría decirte si soy un infiel serial porque no he identificado lo que tengo, no lo sé”, mencionó.

Christian Dominguez NO RECONOCE que es adicto al sexo o al romance y se excusa diciendo que necesita que algún profesional lo ayude. #américahoy pic.twitter.com/wxOsbrbZt5 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 5, 2024

“Recién soy consiente que tengo que recibir terapia. No es que un psicólogo me va a curar”, aseguró.

