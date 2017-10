Christian Domínguez: 'Estamos espectacular e increíble con 'Chabelita'' [VIDEO]

La relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo está más sólida que nunca. Así lo confirmó el propio cantante en una entrevista para el programa ‘Cuéntamelo todo’.

“(Con Isabel) Estamos espectacular, estamos increíble. Todo me va bien, en el trabajo, en la vida personal, en la salud, en mi familia. Tengo que agradecerle a Dios porque me va espectacular en todo sentido”, señaló Christian Domínguez.

"Estoy más que contento. Estoy feliz en el amor, en la estabilidad. La familia sigue creciendo y ganado en lo que cada uno hace”, añadió el cantante con una sonrisa.

Sin embargo, no quiso opinar sobre las declaraciones de su ex pareja Karla Tarazona ni sobre su inevitable encuentro con otra de sus ex parejas, Vania Bludau en el reality de baile ‘El gran show’ el próximo fin de semana.